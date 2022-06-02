FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un imza töreni tarihi açıklandı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Kulüp, Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler ayrıca deneyimli teknik adam için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un imza töreni ve basın toplantısı 3 Haziran Cuma günü (yarın) saat 15.00'te yapılacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek imza töreni, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir" denildi.