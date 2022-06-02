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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un imza töreni tarihi açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya varıldını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası için 3 Haziran Cuma günü saat 15.00'te imza töreni düzenlenecek. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 14:33 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 14:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un imza töreni tarihi açıklandı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Kulüp, Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler ayrıca deneyimli teknik adam için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un imza töreni ve basın toplantısı 3 Haziran Cuma günü (yarın) saat 15.00'te yapılacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek imza töreni, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir" denildi.

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