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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dzyuba, Fernando Martins, Alexander Sörloth...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, hem Avrupa hem ligde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Başkan Ali Koç, uzun görüşmelerin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için büyük aşama kaydetti. Jesus ve ekibinin raporu doğrultusunda transferde yol çizecek olan Fenerbahçe'de Dzyuba, Fernando Martins ve Alexander Sörloth gibi isimler gündeme geldi. İşte detaylar... (Fenerbahçe transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Dzyuba, Fernando Martins, Alexander Sörloth...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

BÜNYAMİN BALCI

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için yüksek sayılabilecek bir bedel talep ediyor.

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SÖRLOTH

Forvet hattına kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyle ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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TREZEGUET

Sol kenara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet oldu.

Bonservisi Aston Villa'da olan ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Mısırlı oyuncu için harekete geçildi.

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DYZUBA

Fenerbahçe ise, önceliği teknik direktör olsa da, gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. Sarı lacivertliler, beraber Artem Dzyuba'ya ilgi duyuyor.

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FERNANDO MARTINS

Yönetim, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.

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