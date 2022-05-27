FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı.
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı.
Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Antalya, Bünyamin için 5 milyon euro istiyor...
Ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu 3-3.5 milyon euro bandında bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.
Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor.
Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı.
Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.
BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?
31 Mayıs 2000 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.
Kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükseldi.
Bu sezon 37 maçta görev alan Bünyamin Balcı, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
1.73 boyundaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi.
Kariyerine Rapid altyapısında başladı. 2018'de Rapid Wien A takımına transfer oldu.
2019'dan bu yana Sassuolo forması giyiyor.
Bu sezon 33 maça çıkan milli futbolcu 1 asist yaptı.