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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sağ bek mevkisi için gündeme iki isim geldi. Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı takasta kullanabileceği de ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 07:45
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Sabah'ta yer alan habere göre Antalya, Bünyamin için 5 milyon euro istiyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu 3-3.5 milyon euro bandında bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?

31 Mayıs 2000 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Bu sezon 37 maçta görev alan Bünyamin Balcı, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

1.73 boyundaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Kariyerine Rapid altyapısında başladı. 2018'de Rapid Wien A takımına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

2019'dan bu yana Sassuolo forması giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Listede iki aday var

Bu sezon 33 maça çıkan milli futbolcu 1 asist yaptı.

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