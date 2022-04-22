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Fenerbahçe Devler Ligi aşkına! İşte Rizespor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Son 9 lig maçının 8’ini kazanan sarı-lacivertlilere yan bakılmıyor. Şampiyonlar Ligi’ni arzulayan Sarı Kanarya, 3 puana gözünü dikti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe Devler Ligi aşkına! İşte Rizespor maçı muhtemel 11'i

Vitor Pereira'nın ayrılması ve İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertliler, galibiyet serisini Rize'de de devam ettirmek istiyor. Son 9 lig maçının 8'ini kazanan ve tek beraberliği 10 kişi kaldığı Trabzon maçında elde eden Fenerbahçe, üst üste 6'ıncı galibiyeti hedefliyor. Yakaladığı çıkışla 2. sıraya yerleşen Sarı Kanarya, uzun yıllardır katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme vizesi almayı hedefliyor.

İLK MAÇI 4-0 KAZANDI

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı. Berisha'nın perdeyi açtığı maçta Serdar Dursun hat-trick yapmıştı. Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinin de kümede kalma savaşında 3 puana ihtiyacı bulunuyor. Farklı iki hedefi olan ekiplerin karşılaşmasında kaybeden ağır yara alacak.

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

ÇAYKUR RİZESPOR: TARIK, GÖKHAN, PONCK, HOLMEN, EREN, BAIANO, RONALDO, SABO, BOYD, BOLASIE, POHJANPALO

FENERBAHÇE: ALTAY, OSAYI, SERDAR, KIM, FERDİ, ZAJC, CRESPO, ROSSI, MERT, İRFAN CAN, SERDAR

PELKAS VE SZALAI YOK

Sarı-lacivertliler takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak. Pelkas, geçen hafta Süper Lig'deki Göztepe maçında, Szalai ise hafta içinde Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı. Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci ise ilk 11'de görev başlayacak.

6 İSİM SINIRDA

F.Bahçe'de 6 futbolcu, Rize maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Kim Min-jae, Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu isimler kart görürse ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

1988'DEN BERİ YİYOR

F.Bahçe, 2000-01 sezonundan bu yana Rize'ye 14 Süper Lig maçında konuk oldu ve tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu deplasmanda en son Todor Veselinoviç yönetiminde 1988 yılında çıktığı maçı 5-0 yenip gol izni vermemişti.

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