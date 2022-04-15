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Görüşme sağlandı! Anderson Talisca Fenerbahçe'ye

Camiaya verdiği şampiyonluk sözünü mutlaka tutmak isteyen başkan Ali Koç'un yeni sezondaki transfer bombasının Anderson Talisca olduğu belirtiliyor. Koç'un Brezilyalı yıldız ile bizzat görüştüğü ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Görüşme sağlandı! Anderson Talisca Fenerbahçe'ye

Camiaya verdiği şampiyonluk sözünü mutlaka tutmak isteyen başkan Ali Koç'un yeni sezondaki transfer bombasının Anderson Talisca olduğu belirtiliyor. Koç'un Brezilyalı yıldız ile bizzat görüştüğü ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı iddia edildi. 28 yaşındaki Talisca, Suudi ekibi Al Nassr'da oynuyor ve iki yıl daha kontratı var. Talisca, Al Nassr'da 28 maçta 16 gol+4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu; Benfica, Bahia ve Guangzhou'da da oynadı.

Talisca, 2 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol+14 asist üretmişti.

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