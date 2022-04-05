Fenerbahçe'nin eski hedefi Hidemasa Morita'dan itiraf geldi "Kulüp içinde transferi engelleyenler var"

Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan ve kulübü Santa Clara'nın rakam yükseltmesi nedeniyle operasyonun başarısız sonuçlandığı belirtilen Hidesama Morita ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Morita, Portekiz basınında yaptığı konuşmada Sporting Lizbon'un kendisini istediği ve bu transferin gerçekleşmesinin kulübü Santa Clara tarafından engellendiğini aktardı.



İşte o sözler...

"Maalesef Santa Clara'nın içinda transferimi engelleyen insanlar var. Sporting'in ilgisinden haberdarım. Kariyerimde yeni bir mücadeleye ihtiyacım var. Sannta Clara'yı da bu girişimden bilgilendirdim.

Sporting'e transfer olmak benim hayatımın fırsatı. Portekiz'e gelmeye karar verdiğimdem bu yana aklımda olan tek şey."