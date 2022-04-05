Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski hedefi Hidemasa Morita'dan itiraf geldi "Kulüp içinde transferi engelleyenler var"

Fenerbahçe'nin eski hedefi Hidemasa Morita'dan itiraf geldi "Kulüp içinde transferi engelleyenler var"

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer hedefleri arasında yer alan Japon futbolcu Hidemasa Morita, Sporting Lizbon'a transfer olmak istediğini açıklarken, flaş bir gerçeği itiraf etti. Morita yaptığı konuşmada, Santa Clara'da transferinin engelleyenler olduğunu açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 17:08
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin eski hedefi Hidemasa Morita'dan itiraf geldi "Kulüp içinde transferi engelleyenler var"

Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan ve kulübü Santa Clara'nın rakam yükseltmesi nedeniyle operasyonun başarısız sonuçlandığı belirtilen Hidesama Morita ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Morita, Portekiz basınında yaptığı konuşmada Sporting Lizbon'un kendisini istediği ve bu transferin gerçekleşmesinin kulübü Santa Clara tarafından engellendiğini aktardı.

İşte o sözler...

"Maalesef Santa Clara'nın içinda transferimi engelleyen insanlar var. Sporting'in ilgisinden haberdarım. Kariyerimde yeni bir mücadeleye ihtiyacım var. Sannta Clara'yı da bu girişimden bilgilendirdim.

Sporting'e transfer olmak benim hayatımın fırsatı. Portekiz'e gelmeye karar verdiğimdem bu yana aklımda olan tek şey."

Pesic Fenerbahçe'yi unutamadı! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe derbiye hazırlanıyor Devamını Oku BUNU DA OKU
VakıfBank ve F.Bahçe yarı finalde karşı karşıya gelecek Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: İşte Nihat Özdemir'in istifasının perde arkası! Şu sözlerle veda etti: Bu adamlarla...
Bolu'da toz taşınması nedeniyle çamur yağdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor