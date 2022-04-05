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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi pas organiasyonları ve şut çalıştı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı lacivertliler çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe'de futbolcular, pas organizasyonları ve şu çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 15:29
Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi pas organiasyonları ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; pas organizasyonlarıyla devam etti, şut çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, 6 Nisan Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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