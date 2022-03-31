FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Salzburg gibi önemli bir takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosova asıllı Alman oyuncu, Fenerbahçe'de henüz beklentiyi karşılayamadı.

Sabah'ın haberine göre; Berisha ile yapılan özel görüşmelerde "Sen çok genç ve bu takımın geleceğinde olacak bir isimsin. Son 8 haftada yükseliş bekliyoruz" denildi.