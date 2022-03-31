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FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Son dakika spor haberi: Son haftalarda yükseleğen grafiğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'de Kayserispor maçında mutlak 3 puan hedefleniyor. Sarı-lacivertli teknik heyet zorlu müsabaka öncesi takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 3 isme mesaj gönderdi. İşte o uyarı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Fenerbahçe'de son 8 hafta gelecek adına birçok ismin kaderini etkileyecek. Bu listenin başında yabancı oyuncular yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Büyük beklenti olan ancak bunu karşılayamayan bazı isimlere, teknik heyet tarafından özel hedefler konuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Bu hedefler söz konusu oyuncuların takımdaki geleceğinde direkt etkili olacak. Bu isimlerin başında Mergim Berisha geliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Salzburg gibi önemli bir takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosova asıllı Alman oyuncu, Fenerbahçe'de henüz beklentiyi karşılayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Sabah'ın haberine göre; Berisha ile yapılan özel görüşmelerde "Sen çok genç ve bu takımın geleceğinde olacak bir isimsin. Son 8 haftada yükseliş bekliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

PELKAS'A TARAFTAR MOTİVASYONU

Bir başka isim ise Dimitris Pelkas... İsmail Kartal potansiyeline çok inandığı Yunan yıldıza "Seviyeni 90 dakikaya yayman gerek. Bunu başardığın an çok daha büyük bir yıldız olacaksın. Fenerbahçe taraftarı seni çok seviyor. Performansın artarsa forma senin" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

'BÖYLE DEVAM ET DIEGO'

Üçüncü oyuncu ise Diego Rossi... Satın alma opsiyonlu kiralık gelen Rossi, Kartal'ın taleplerine belli ölçüde yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Teknik heyet her maç öncesinde Uruguaylı futbolcu ile yaptığı görüşmelerde "Böyle devam edersen, gelecek planlamasında mutlaka kendine yer bulacaksın" ifadelerini kullanıyor.

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