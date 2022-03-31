FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik heyet harekete geçti! 3 isme önemli mesaj

Fenerbahçe'de son 8 hafta gelecek adına birçok ismin kaderini etkileyecek. Bu listenin başında yabancı oyuncular yer alıyor.
Fenerbahçe'de son 8 hafta gelecek adına birçok ismin kaderini etkileyecek. Bu listenin başında yabancı oyuncular yer alıyor.
Büyük beklenti olan ancak bunu karşılayamayan bazı isimlere, teknik heyet tarafından özel hedefler konuldu.
Bu hedefler söz konusu oyuncuların takımdaki geleceğinde direkt etkili olacak. Bu isimlerin başında Mergim Berisha geliyor...
Salzburg gibi önemli bir takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kosova asıllı Alman oyuncu, Fenerbahçe'de henüz beklentiyi karşılayamadı.
Sabah'ın haberine göre; Berisha ile yapılan özel görüşmelerde "Sen çok genç ve bu takımın geleceğinde olacak bir isimsin. Son 8 haftada yükseliş bekliyoruz" denildi.
PELKAS'A TARAFTAR MOTİVASYONU
Bir başka isim ise Dimitris Pelkas... İsmail Kartal potansiyeline çok inandığı Yunan yıldıza "Seviyeni 90 dakikaya yayman gerek. Bunu başardığın an çok daha büyük bir yıldız olacaksın. Fenerbahçe taraftarı seni çok seviyor. Performansın artarsa forma senin" dedi.
'BÖYLE DEVAM ET DIEGO'
Üçüncü oyuncu ise Diego Rossi... Satın alma opsiyonlu kiralık gelen Rossi, Kartal'ın taleplerine belli ölçüde yanıt verdi.
Teknik heyet her maç öncesinde Uruguaylı futbolcu ile yaptığı görüşmelerde "Böyle devam edersen, gelecek planlamasında mutlaka kendine yer bulacaksın" ifadelerini kullanıyor.