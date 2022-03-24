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Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

Göztepe taraftarıyla tartışıp ayrılma kararı alan genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe talip oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Berke Özer'le yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki file bekçisi için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Berke Özer ile kontrat yenilenmeyeceğini açıklamıştı. Kanarya, Altay Bayındır'a iyi bir yedek ararken İrfan Can Eğribayat piyangosu vurdu.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

Göztepe taraftarıyla sorun yaşayan 23 yaşındaki eldiven kadro dışı bırakıldı. İzmir ekibiyle 2025'e kadar kontratı olmasına rağmen 1.93 boyundaki kalecinin bir daha sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor. Sezon sonunda İrfan Can ile Göztepe'nin yolları ayrılacak.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

Fenerbahçe de bu aşamada genç eldiven için atağa kalktı. Hem Göztepe hem de başarılı kaleci ile görüşmelere başladı. Hedef gelecek sezona Altay Bayındır-İrfan Can Eğribayat ikilisiyle başlamak. Ertuğrul Çetin de 3. kaleci olacak.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

EZELİ RAKİPLER DE ONUN PEŞİNDE

İrfan Can Eğribayat'ı sadece Fenerbahçe değil ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da istiyor. Genç eldiven için İstanbul'un üç büyüğü ciddi bir kapışma içinde. 23 yaşındaki eldiven tüm teklifleri dinledikten sonra kararını verecek.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

50 GOL YEDİ

İrfan Can aksayan Göztepe savunmasında sıkıntı yaşadı. Bu sezon 30 maçta 50 gol yedi

Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

SİNAN BOLAT BEKLEMEDE

Fenerbahçe devre arasında Sinan Bolat'ı renklerine bağlamak için çok uğraştı ancak Gent'ten izin çıkmadı. Milli eldiven de bunun üzerine kulübüne rest çekmişti.

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