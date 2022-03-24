Fenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu!

Göztepe taraftarıyla sorun yaşayan 23 yaşındaki eldiven kadro dışı bırakıldı. İzmir ekibiyle 2025'e kadar kontratı olmasına rağmen 1.93 boyundaki kalecinin bir daha sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor. Sezon sonunda İrfan Can ile Göztepe'nin yolları ayrılacak.

Fenerbahçe de bu aşamada genç eldiven için atağa kalktı. Hem Göztepe hem de başarılı kaleci ile görüşmelere başladı. Hedef gelecek sezona Altay Bayındır-İrfan Can Eğribayat ikilisiyle başlamak. Ertuğrul Çetin de 3. kaleci olacak.