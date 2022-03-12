Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon sonunda takımda köklü değişikliklerin olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:26
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Özellikle genç oyuncularıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan sarı-lacivertli takımda bazı isimlerle de vedalaşılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleştirilirken, geleceği belirsizliğini koruyan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Fenerbahçe'nin, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

29 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman temsilcisi Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya kadroya dahil edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Kongolu defans oyuncusu, kariyerine Monaco'da başladı. Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand, 2020'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.

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