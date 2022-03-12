FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Tisserand için karar verildi! Gelen teklifler...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle genç oyuncularıyla sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan sarı-lacivertli takımda bazı isimlerle de vedalaşılacak.
Takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleştirilirken, geleceği belirsizliğini koruyan Marcel Tisserand'la ilgili de karar verildi.
Fenerbahçe'nin, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tisserand için gelen teklifleri kabul edeceği bildirildi.
29 yaşındaki tecrübeli stoper, Alman temsilcisi Wolfsburg'dan 4 milyon euro'ya kadroya dahil edilmişti.
Kongolu defans oyuncusu, kariyerine Monaco'da başladı. Sırasıyla Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand, 2020'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.