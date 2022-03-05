FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jin-Ho Jo ile anlaşmaya vardı

Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
Yeni sezon öncesi genç oyuncuların transferine yönelen Fenerbahçe, ilginç bir hamlede bulundu.
Sarı-Lacivertliler ile ilgili Güney Kore medyasından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Güney Kore medyasına göre Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo ile anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA TAMAM
Sarı-lacivertli kulübün Jeonbuk ile anlaştığı ve genç yıldız Jin-Ho Jo'nun İstanbul'a gideceği iddia edildi.
"MUHTEŞEM BİR TRANSFER"
Güney Koreli gazeteci Jason Lee de sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lee, transferi duyururken, "Muhteşem bir transfer" ifadesini kullandı.
2003 doğumlu futbolcu orta sahada görev yapıyor. Güney Kore futbolunun gelecekteki en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe sezon başında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmişti.
KIM TRANSFERDE BAŞROL
Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de başarılı olmasının bu transferde etkili olduğu belirtildi.