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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jin-Ho Jo ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:04
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi genç oyuncuların transferine yönelen Fenerbahçe, ilginç bir hamlede bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

Sarı-Lacivertliler ile ilgili Güney Kore medyasından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

Güney Kore medyasına göre Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertli kulübün Jeonbuk ile anlaştığı ve genç yıldız Jin-Ho Jo'nun İstanbul'a gideceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

"MUHTEŞEM BİR TRANSFER"

Güney Koreli gazeteci Jason Lee de sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lee, transferi duyururken, "Muhteşem bir transfer" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

2003 doğumlu futbolcu orta sahada görev yapıyor. Güney Kore futbolunun gelecekteki en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe sezon başında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Jo Jin-Ho ile anlaşmaya vardı

KIM TRANSFERDE BAŞROL

Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de başarılı olmasının bu transferde etkili olduğu belirtildi.

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