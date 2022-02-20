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Arda Güler idollerini açıkladı!

Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça başlayan Arda Güler, oldukça etkili bir performans sergiledi. 17 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada 'çocukluktan beri Fenerbahçeli' olduğunu söylerken, idollerini de açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 21:10
Arda Güler idollerini açıkladı!

Süper Lig'de Hatayspor maçında ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça başlayan Arda Güler, oldukça etkili bir performans sergiledi. 17 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada 'çocukluktan beri Fenerbahçeli' olduğunu söylerken, idollerini de açıkladı.

İşte o sözler;

"Çok mutluyum. Taraftarımız da 'Arda, Arda!' dediler. Bunlar benim öz güvenimi artırıyor. 3 sene önce bugün Fenerbahçe'ye gelmiştim, 3 sene sonra ilk defa ilk 11'de oynadım. Bu zor süreçte takım olarak galibiyet almak çok önemliydi. Bütün herkesi tebrik ediyorum.

Çocukluktan beri ben Fenerbahçeliyim.

Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil... Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum."

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