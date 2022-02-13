FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ALTAY'IN DÖNÜŞÜ
Aslında maçın özeti şöyle; F.Bahçe, Valencia olmasa kaleye gidemez, Altay olmasa bir araba gol yer! Altay dönüş maçında öyle kurtarışlar yaptı ki henüz ilk yarıda takımının 3-4 farkla geri düşmesini engelledi. Uzun süre oynamamışken, elleri bu kadar soğukken, bu performansı sergileyebilmesi övgüye değer.
Demek yan gelip yatmamış, kendisini iyi hazırlamış. Zaten, "sezonu kapattı" derken erken dönmesi iyi bir profesyonel olduğunun göstergesi… Bu arada yine bir Fenerbahçe galibiyetinde yine Altay'ın performansını konuştuğumuzu hatırlatmak isterim.
Sosa'ya ayrı bir parantez açmak gerek. Sosa bitmiş desek yeridir herhalde. Güçsüz, kendine olan güvenini iyice kaybetmiş… Nerede eski Sosa? Kaleye 25 metre uzaklıktayken topu kaleye göndermeyip, pası tercih etmesi bitişinin en açık göstergesi. Orta sahada çokça eksik varken şans bulabildiğini zannediyorum. Böyle giderse formayı rüyasında görür.