FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - İYİ İŞARETLER İkinci dakikada gelen gol ile birlikte "daha zor" maçı başladı. Fenerbahçe için. İki takım da kritik eşikte, puan hasretinde olunca, kozlar hemen Giresunspor'un eline geçti. Devre bittiğindeki şut istatistiği, aslında bu sezon Fenerbahçe'nin "kazanamama" sendromunun da işareti.

Dokuz şutta beş isabet elde etmiş Giresunspor, Fenerbahçe dokuzda bir. Kayseri kupa maçında bu rakam 21'e üçtü. Dün maç bittiğinde 18'e iki oldu. Hem rakip ile mücadele edip, hem de kendi kalite sorunu ile uğraşmak zorunda İsmail Kartal. Ancak takımına artık bir oyun oynatmaya başladı.