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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdiler. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 08:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ALTAY'IN DÖNÜŞÜ

Aslında maçın özeti şöyle; F.Bahçe, Valencia olmasa kaleye gidemez, Altay olmasa bir araba gol yer! Altay dönüş maçında öyle kurtarışlar yaptı ki henüz ilk yarıda takımının 3-4 farkla geri düşmesini engelledi. Uzun süre oynamamışken, elleri bu kadar soğukken, bu performansı sergileyebilmesi övgüye değer.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Demek yan gelip yatmamış, kendisini iyi hazırlamış. Zaten, "sezonu kapattı" derken erken dönmesi iyi bir profesyonel olduğunun göstergesi… Bu arada yine bir Fenerbahçe galibiyetinde yine Altay'ın performansını konuştuğumuzu hatırlatmak isterim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sosa'ya ayrı bir parantez açmak gerek. Sosa bitmiş desek yeridir herhalde. Güçsüz, kendine olan güvenini iyice kaybetmiş… Nerede eski Sosa? Kaleye 25 metre uzaklıktayken topu kaleye göndermeyip, pası tercih etmesi bitişinin en açık göstergesi. Orta sahada çokça eksik varken şans bulabildiğini zannediyorum. Böyle giderse formayı rüyasında görür.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Geriye düşüp galip gelmek Fenerbahçeli oyuncuların güvenini yerine getirecektir. Ha elde bir şey kalmadıktan sonra güven gelse ne olur, gelmese ne yazar? Hiçbir kupa alamayacaklar gibi. Ama en azından maçları kazanıp Fenerbahçe taraftarını daha fazla deliye döndürmezler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şampiyon olma baskısı da, küme düşme korkusu da yokken en azından bunu yapsınlar. Bizler de Fenerbahçe forması giymenin hiç de kolay bir şey olmadığını düşünelim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Giresun ekibini tebrik ediyorum. Ligin en ucuza kurulan takımı olarak iyi mücadele ettiler. Lakin maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'yi hiç tehdit edemediler. Sarı-lacivertlilerde ise Ferdi, Valencia ve Mert Hakan mücadele eden isimlerdi. Mücadele eden, kaybetmeyi istemeyen oyuncu sayısını artırmak şart.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - İYİ İŞARETLER

İkinci dakikada gelen gol ile birlikte "daha zor" maçı başladı. Fenerbahçe için. İki takım da kritik eşikte, puan hasretinde olunca, kozlar hemen Giresunspor'un eline geçti. Devre bittiğindeki şut istatistiği, aslında bu sezon Fenerbahçe'nin "kazanamama" sendromunun da işareti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dokuz şutta beş isabet elde etmiş Giresunspor, Fenerbahçe dokuzda bir. Kayseri kupa maçında bu rakam 21'e üçtü. Dün maç bittiğinde 18'e iki oldu. Hem rakip ile mücadele edip, hem de kendi kalite sorunu ile uğraşmak zorunda İsmail Kartal. Ancak takımına artık bir oyun oynatmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Orta saha oyuncularının daha tempolu olduğu, öne koşuların çoğaldığı, ayağa pasla maçın kontrol edilmeye çalışılması ve topun olduğu yerde çoğalan bir takım olmaya çalışıyorlar. Mert Hakan eksiklerin arasında en çok sorumluluk alan oyuncu. Sosa ise tecrübesi ve kalitesine rağmen coşkudan uzak. İrfan, Mesut veya Ozan… Bu üçlüden biri bile beklenen formuyla sahada olsa çok şey fark ettirecekler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ani ataklarda buldu F.Bahçe golleri. Ve İsmail hoca geldiğinden beri yine golü ceza sahası dışından şutla yedi. Bu durum savunma dengesindeki sıkıntıların azaldığını ama merkezi kapatma probleminin sürdüğünü gösteriyor. Kim var orada; Sosa… Başakşehir maçında kim vardı; Sosa…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

53'te Pelkas ile gelen galibiyet golü, ardından 83'te Peres'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Giresun. Senaryo bu kez F.Bahçe için yazıldı. Hızlı hücum şansı buldular ama devreye acemilik girdi. Çok acele ettiler, yanlış karar verdiler ve kötü vuruşlar yaptılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sonuca ihtiyaçları vardı. Kendilerine olan güvenin geri gelmesi, sahada sorumluluk almaları için üst üste iki galibiyete ihtiyaçları var. Sonrası hızlıca gelebilir. Çünkü sahada 24-25 yaş ortalaması olan bir takım var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - DOĞRU SEÇMELİ!

Ligde son 10 haftada 2 galibiyet alan, hafta içi Kayserispor'a kupada elenen ve önümüzdeki hafta içi de Slavia Prag'la Konferans Ligi maçı oynayacak olan Fenerbahçe'nin Giresun karşısında tek düşüncesi alacağı galibiyetti. Bu 3 puan moral ve oyuncuların öz güven kazanması açısından çok önemliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Henüz 75. saniyede geriye düşen sarı-lacivertliler, oyunun ilk devresinde rakibine göre topa daha fazla sahip olsa da çok fazla üretken olamadı. Rakibe 2-3 net pozisyon da verildi. Gelen beraberlik golü, takımın saha içinde daha fazla odaklanmasını sağladı. Oyun içindeki kazanma arzusunu da daha yukarı çekti. İkinci devre bunun sahaya yansıması net şekilde görüldü. Daha fazla pozisyon üretirken, rakibe de hemen hemen hiç pozisyon verilmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nazım'ın oyun bilgisi yorumunu daha fazla geliştirmesi gerekir. Sosa daha fazla sorumluluk almalı ve hareketli olmalı. Sosa'nın pas bağlantılarında arkadaşlarına yardım etmesi için öne çıkması gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın çıkardığı kadroda hücumdaki 3 oyuncu, özellik olarak driplingle topu taşıyan, savunma arkasına koşu yapan hızlı oyunculardı. Orta sahada da Sosa'nın önünde Zajc ve Mert Hakan da top rakipteyken pres yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pelkas, kazanılan toplarla direkt kaleye gidebilen, driplingle oyuncu eksiltme özelliği olan ve bunu becerisiyle birleştiren kalitesiyle skoru Fenerbahçe'nin lehine gelmesini sağladı. Pelkas'ın oyundan çıktıktan sonra tepki göstermeyip, enerjisini bu işlerde harcamayıp sadece saha içine yönelmesi gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın doğru analiz ve tespitlerle saha içi oyun kurgusunu doğru belirlemesi gerekir. Buradan çıkaracağı derslerle atılan 2 gol, Valencia'nın rakibine gösterttiği kırmızı kartta gördük ki; hepsinde açık alana hızlıca geçiş oyunu doğru oynandı. Presle kazanılan toplar, savunmadan kısa pasla çıkmak yerine orta sahadan uzun pasla çıkılan bu oyun çeşitliliğinde goller bulundu.

FENERFenerbahçe hücum organizasyon çeşitliliğiyle, direkt rakibe giden anlayışla çok pozisyon da kaçırdı. İsmail hoca, elindeki bu önemli somut veriler ışığında ve oyuncu özellikleriyle uygulayacağı oyun prensiplerini daha doğru seçmeli.BAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe hücum organizasyon çeşitliliğiyle, direkt rakibe giden anlayışla çok pozisyon da kaçırdı. İsmail hoca, elindeki bu önemli somut veriler ışığında ve oyuncu özellikleriyle uygulayacağı oyun prensiplerini daha doğru seçmeli.

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