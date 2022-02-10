Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından biri olan Dimitrios Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Eski teknik direktör Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla takımını memnun edemedi.

KİMSE BEKLEMİYORDU Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası uçuşa geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de aranının açıldığı öğrenildi.