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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

Fenerbahçe spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim 28 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda gönderme kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:02
Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından biri olan Dimitrios Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Eski teknik direktör Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla takımını memnun edemedi.

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

KİMSE BEKLEMİYORDU

Akşam'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası uçuşa geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de aranının açıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

YÖNETİM KARARINI VERDİ, PELKAS YOLCU

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Pelkas'ı satmaya karar verdi. 2023 yazında sözleşmesi bitecek olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Yunan oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak, 28 yaşındaki oyuncu tatmin eden bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için karar verildi

Geçtiğimiz sezonun başında 2.2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan yıldız, o sezon Süper Lig'de 7 gol 8 asist yaparken, 2021-2022 sezonunda ise yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken asiste imza atamadı.

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