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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yunan basınından flaş iddia! Dimitrios Pelkas'a sürpriz talip
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Dmitrios Pelkas'a sürpriz bir talip çıktı. Yunan basını, daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan Zorya Luhansk'ın, Pelkas'la ilgilendiğini iddia etti.
Busezon performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Dimitris Pelkas'a Zorya Luhansk talip oldu. Yunanistan'dan Sportime, Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan Ukrayna ekibinin, Pelkas ile ilgilenen birkaç kulüpten birisi olduğunu yazdı. Önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin olacağı ifade edildi. İnternet sitesi, PAOK'un ise Pelkas için bir girişimi olmadığını bildirdi.