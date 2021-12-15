Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Nani'nin yeni adresi belli oldu

MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği iddia edilmişti.
MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği iddia edilmişti.
2015 Yılında Manchester United'tan 6 milyon euro Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli futbolcunun Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti.
Brezilya basınında yer alan haberde Nani ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Nani'nin Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Haberde, tek sorunun ise Nani'nin istediği ücret olarak vurgulandı. Yıldız futbolcunun Manchester United'da kazandığı rakama yakın bir para talep ettiği yazıldı.