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Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Nani'nin yeni adresi belli oldu

Bir dönem sarı lacivertlilerde forma giyen Portekizli yıldız Luis Nani'nin Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti. Orlando City'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli isim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberde Nani'nin Fluminense ile görüştüğü iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:35
Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Nani'nin yeni adresi belli oldu

MLS ekiplerinden Orlando City ile olan birlikteliğini noktalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Nani'nin yeni adresi belli oldu

2015 Yılında Manchester United'tan 6 milyon euro Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli futbolcunun Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Nani'nin yeni adresi belli oldu

Brezilya basınında yer alan haberde Nani ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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