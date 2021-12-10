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Ya Visca ya Borini

Ocak ayı öncesi Edin Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, bu transferin olmaması halinde alternatifini de belirledi. Sarı-lacivertliler Borini'yi listesine ekledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Ya Visca ya Borini
Ligde çıkışa geçmenin planlarını yapan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bir kanat oyuncusu almayı planlayan sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Edin Visca'da tüm şartları zorlayacak. Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Boşnak oyuncuda ısrarcı olan Fenerbahçe, transferin gerçekleşmemesi halinde alternatifini de belirledi. Kanarya, Karagümrük'ün yıldızı Borini'yi de listesine aldı. Visca'nın transferinde bonservis pazarlıklarını sürdüren yönetim, bu iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon Karagümrük ile yalnızca 5 Süper Lig maçına çıkan İtalyan yıldız, 311 dakika sahada kalmasına rağmen 3 asistle öne çıkmayı başardı. İstanbul ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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