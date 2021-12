İrfan Can'a 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci 'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. Bunun üzerine TFF Hukuk Müşavirliği de, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti. Rize ve G.Antep maçlarında cezasını dolduracak olan İrfan Can Beşiktaş derbisinde formasını giyebilecek.