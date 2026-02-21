TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ligde liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda görüntü çiziyor. TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Ev sahibi Konyaspor ise uzun süredir galibiyet hasreti yaşıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Anadolu temsilcisi, lider Galatasaray karşısında çıkış arayacak. Konyaspor Galatasaray maçı detayları haberimizde...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı dakika dakika haberimizde yer alacak.

MAÇIN HAKEM KİM?

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

Konyaspor maç günü paylaşımı

Galatasaray maç günü paylaşımı

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-G.SARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Güncellenecektir...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Singo, Boey, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

KONYASPOR'DA EKSİKLER VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ev sahibi Konyaspor'da uzun süredir diz sakatlığı bulunan Ufuk Akyol kadroda yer almıyor. Rayyan Baniya'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Bu sezon hücumda dikkat çeken isimlerin başında Yhoan Andzouana geliyor. Kritik pozisyon üretme konusunda takımın en etkili oyuncusu olan Andzouana'nın performansı belirleyici olabilir. Öte yandan Jackson Muleka, maç başına en fazla isabetli şut çeken oyuncu olarak Konyaspor'un gol umutları arasında bulunuyor.

GALATASARAY CEPHESİ: FORMDA İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'da cezalı Metahan Baltacı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan genç savunmacı Arda Ünyay ise iyileşme sürecini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi son lig maçında yaptığı hat-trick ile formunun zirvesinde. Lang'ın hafta içi kaydettiği iki gol de hücum hattına ekstra güç kattı.