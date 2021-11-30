Kararı ben veriyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bitiş düdüğünün ardından eleştirilere yanıt verdi. Özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda net ifadeler kullanan Portekizli hoca, "Değişiklikleri ben yapıyorum. Oyuncuları eksik gördüğümde müdahele etmem gerekiyor. Maç bir yerden sonra kumara dönmüştü; atabilirdik de yiyebilirdik de. Yorgun oyunculardan dolayı müdahale ettim. İnsanlar eleştirebilirler ama takımın hocası benim. Kararları ben veriyorum" sözlerini sarf etti.

COCU'DAN SONRA EN KÖTÜSÜ O!

Ali Koç başkanlığında 4. sezonuna giren Fenerbahçe'de en az puan ortalaması yakalayan hoca Pereira oldu. 10 maç ve üstünde görev yapan teknik adamlar arasında Cocu 0.93 puan ortalamasıyla en kötüsü olurken, Pereira 1.67'de kaldı. Emre Belözoğlu 2.30 ile en iyisi olurken, Erol Bulut 2, Ersun Yanal da 1.74'te kaldı.