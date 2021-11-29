Haberler Fenerbahçe Göztepe - Fenerbahçe CANLI İZLE ⚽ | Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta? Eksikler...

Göztepe - Fenerbahçe CANLI İZLE ⚽ | Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta? Eksikler...

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. İzmir temsilcisi Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son lig maçında Galatasaray'ı mağlup etmişti. Sarı lacivertli ekip, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:02 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:03
Göztepe - Fenerbahçe CANLI İZLE ⚽ | Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta? Eksikler...

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Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Hatayspor, Alanyaspor gibi ekiplerin puan kaybettiği hafta Fenerbahçe, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ligde son olarak Galatasaray'ı yenmişti. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

📺 GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

📋 GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.

FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha

🚑 FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

🚑 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

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