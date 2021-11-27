Fenerbahçe'nin gündemindeki Isco'ya Juventus talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.

Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa yürümenin planlarını yapıyor.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Isco olmuştu.

JUVENTUS DA DEVREDE

Bu sezon İtalya'da kötü bir performans sergileyen Juventus da İspanyol futbolcu için devreye girdi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Allegri'nin Isco'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.



