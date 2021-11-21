Haberler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil açıklamalarda bulundu: Burada gol atmak beni çok mutlu etti

Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil açıklamalarda bulundu: Burada gol atmak beni çok mutlu etti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Mesut Özil ve Crespo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, "Allah nasip etti ve buraya geldim. Burada gol atmak beni çok mutlu etti. Hocam ve herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 22:07
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil açıklamalarda bulundu: Burada gol atmak beni çok mutlu etti

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI:

Çok mutluyuz. Birkaç gün önce de güzel hazırlandığımızı söylemiştik. Hocamız elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık. Zor maç olacağını biliyorduk ama burada kazanıp eve gideceğiz. Çok mutluyuz. Sistemi de değiştirdik.

Fenerbahçe camiasına da teşekkür ediyoruz. Kazandığımız maç onlara hediye olsun. Ben Fenerbahçe ile büyüdüm. Küçüklüğümden beri maçları izlerdim, Allah nasip etti ve buraya geldim. Burada gol atmak beni çok mutlu etti. Hocam ve herkese teşekkür ederim.

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