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FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi olay sözler! "Yenilirse 'boş laf' listesinin başına yazılacak"

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de gözler pazar günkü Galatasaray derbisine çevrildi. Başkan Ali Koç, dev maç öncesi yaptığı açıklamada teknik direktör Vitor Pereira'ya destek vermiş ve mücadeleyi kaybetseler bile yola Portekizli hocayla devam edeceklerini söylemişti. Koç'un bu sözlerini Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ercan Güven, konuyla ilgili flaş ifadelere yer verdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:55 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Fenerbahçe, iki milli maç arası girdiği türbülansta "dur bakalım ne olacak" beklentisinden "yönetim uyuma takıma sahip çık" tepkisine uzanan "serbest düşüşe" geçince, Başkan çıkıp bir şeyler söylemek zorundaydı."Umumi arzu üzerine" ve kaçınılmazdı Söyledi nitekim. Hem de "M"den "P"ye!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Takımın oynadığı sistemden mi şikayeti vardı Fenerbahçelilerin?.. Dört maçlık "na-galip" seriden en başta üçlü savunma formatını mı sorumlu tutuyorlardı. Teknik direktöre güvenlerini mi yitirmişlerdi? Müjde… Başkan, Pereira'ya sistemini gözden geçirmesini söylemiş çoktan. Bize de "yaptırımını" anlattı; Pereira ile "sonuna kadar" çalışacaktı ama "tazminatı da yoktu" hani!.. Umarız Hoca anlamıştır. Kimse çözemedi çünkü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Küresel boyutta en iyi futbolculardan biri olarak tescillenmiş Mesut Özil'in "sorun giderici" olmaktan çıkıp "sorunun kendisi" haline gelmesi ile dehşete mi düşüyordu Fenerbahçeli? Hallolmuştu o mesele!.. Başkan'dan Vitor Pereira'ya "Mesut'tan yararlan", Mesut Özil'e "ticareti bırak işine odaklan" direktifi gitmiş bile.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

İkisine de sarı kart yani!.. Problemi kim başlatmıştı peki? Pereira yüzüne bakmayınca mı Mesut kendini ticarete vermişti, Mesut iş dünyasına daldığı için mi Pereira onu yok farz etmekteydi? Özetle, futbolu özlenen düzeye gelecek miydi Fenerbahçe'nin? Kesin…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Hem ligin en iyi kadrosuna sahipti, hem de eksikleri vardı; ne demekse. Transfere erken başlayıp, en sonuna kadar fırsatları beklerken iyi futbolcular almışlar, bu arada eksikler kalmıştı herhalde. Biraz karışık ama çok net anlattı sayın Koç. Bunlar kolaydı zaten… Patron Başkandı. Emreder; yapılırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Kimi "Pereira'yı getirirken düşünecektin" diyor, kimi olmayan on numaraya üç-beş adam almayacaktın… "Mesut Özil koşmuyor" yakınmaları ile "Pereira ona düşmanlık koşuyor" şüpheleri hala bitmedi, Fenerbahçe'nin tepesinde sallanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazardan flaş sözler! "Derbiyi kazanamazsa boş laflar..."

Sayın Ali Koç'un son açıklamaları ancak Galatasaray derbisinden sonra tartıya vurulacak. Ya Galatasaray'dan alınacak bir galibiyetle "tarihi konuşmalar" sınıfına koyulacak… Ya da Galatasaray karşısında "yenemezlik serisinin" sürdürülmesi halinde "boş laflar" listesinin en başına yazılacak.

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