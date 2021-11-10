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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Süper Lig'de son 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen Fenerbahçe, kötü gidişi durduramadı. Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren sarı lacivertliler, yaşanan sakatlıklar sonrası bir de kaleci transferine odaklanmıştı. Kanarya'nın gündemindeki Sinan Bolat'tan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:43
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'den birkaç takımla ismi anılan Sinan Bolat hakkında sıcak gelişme yaşandı. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Sinan Bolat'ın ocak ayında olası ayrılışına kulübü sıcak bakmıyor. Gent'in Bolat için yaklaşık 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ajansspor'un haberine göre ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

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