Enner Valencia için seferberlik

Konya maçında Altay ve Gustavo ile birlikte sakatlanan diğer isim Enner Valencia'ydı. Fenerbahçe'nin en skorer isminin tedavisi sürerken, 21 Kasım'daki Galatasaray derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi.
Konya maçında Altay ve Gustavo ile birlikte sakatlanan diğer isim Enner Valencia'ydı. Fenerbahçe'nin en skorer isminin tedavisi sürerken, 21 Kasım'daki Galatasaray derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan Ekvadorlu, sağlık ekibi tarafından son ana kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak.