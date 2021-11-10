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Enner Valencia için seferberlik

Konya maçında Altay ve Gustavo ile birlikte sakatlanan diğer isim Enner Valencia'ydı. Fenerbahçe'nin en skorer isminin tedavisi sürerken, 21 Kasım'daki Galatasaray derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Enner Valencia için seferberlik
Konya maçında Altay ve Gustavo ile birlikte sakatlanan diğer isim Enner Valencia'ydı. Fenerbahçe'nin en skorer isminin tedavisi sürerken, 21 Kasım'daki Galatasaray derbisine yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan Ekvadorlu, sağlık ekibi tarafından son ana kadar maça yetiştirilmeye çalışılacak.
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