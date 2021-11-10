Duran toplar kabus oldu

Bu sezon geride kalan 12 hafta sonunda ağları 15 kez havalanan Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını duran toplardan yedi. İstatistiksel çalışmalar yapan Row-Z Report'un dünkü paylaşımında Süper Lig'de en çok duran toptan gol yiyen takımlardan birinin sarı-lacivertliler olduğu ortaya çıktı.
Bu sezon geride kalan 12 hafta sonunda ağları 15 kez havalanan Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını duran toplardan yedi. İstatistiksel çalışmalar yapan Row-Z Report'un dünkü paylaşımında Süper Lig'de en çok duran toptan gol yiyen takımlardan birinin sarı-lacivertliler olduğu ortaya çıktı. Zirvede 8 duran toptan gol yiyen Çaykur Rizespor yer alırken, Alanyaspor 7, Fenerbahçe ile Göztepe de yediği 6 duran top golüyle 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Trabzon ise 2 duran top golü yedi.