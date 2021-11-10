Haberler Fenerbahçe Duran toplar kabus oldu

Duran toplar kabus oldu

Bu sezon geride kalan 12 hafta sonunda ağları 15 kez havalanan Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını duran toplardan yedi. İstatistiksel çalışmalar yapan Row-Z Report'un dünkü paylaşımında Süper Lig'de en çok duran toptan gol yiyen takımlardan birinin sarı-lacivertliler olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Duran toplar kabus oldu
Bu sezon geride kalan 12 hafta sonunda ağları 15 kez havalanan Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını duran toplardan yedi. İstatistiksel çalışmalar yapan Row-Z Report'un dünkü paylaşımında Süper Lig'de en çok duran toptan gol yiyen takımlardan birinin sarı-lacivertliler olduğu ortaya çıktı. Zirvede 8 duran toptan gol yiyen Çaykur Rizespor yer alırken, Alanyaspor 7, Fenerbahçe ile Göztepe de yediği 6 duran top golüyle 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Trabzon ise 2 duran top golü yedi.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor