Devamı gelmeli

Antwerpmaçının yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, hep böyle oynamaları gerektiğini söyledi. Ceza sahasından şık bir golle perdeyi açan, Berisha'nın golünün de pasını veren tecrübeli futbolcu, "Kötü gidişe son vermemiz gerekiyordu, bunu yaptık. Şimdi bu oyunu devam ettirmemiz gerek. Önümüzdeki Kayserispor ve Galatasaray maçlarını kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dedi. 8.58 rating ile Berisha ile birlikte maçın en etkili ismi seçilen Mert Hakan için taraftarlardan da sosyal medyada "Fenerbahçe'nin en iyi 8 numarası" paylaşımları geldi.