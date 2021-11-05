Fener'in gazabı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4 maçlık kazanamama serisine (3M/1B) son verdi. Kanarya karşılaşmaya fırtına gibi başladı. 9'da Mert Hakan ceza sahası dışından şık bir plase ile topu doksana asıp perdeyi açtı. 17'de Meyer farkı ikiye çıkarken, 29'da Berisha jeneriklik bir vole ile skoru 0-3'e getirdi.

ROSSI DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda Diego Rossi ile bir topu direkten dönen Fenerbahçe, skoru koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kanarya bu sonuçla grupta puanını 5'e çıkardı. 6 puanda kalan Olympiakos'un ardından 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler ilk iki şansını devam ettirdi. Antwerp ise 1 puanla son sırada kaldı. Kanarya gruptaki 5. maçında 25 Kasım'da Olympiakos'a konuk olacak. Royal Antwerp ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.