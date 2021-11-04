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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 08:35
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Temsilcimi Bosuil Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı. Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda 4. hafta sonunda oluşan puan durumu...

İşte Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda puan durumu:

1- Eintracht Frankfurt-10 puan
2- Olympiakos-6 puan
3- Fenerbahçe-5 puan
4- Royal Antwerp-1 puan

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