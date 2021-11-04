İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda puan durumu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Temsilcimi Bosuil Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı. Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda 4. hafta sonunda oluşan puan durumu...
İşte Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda puan durumu:
1- Eintracht Frankfurt-10 puan
2- Olympiakos-6 puan
3- Fenerbahçe-5 puan
4- Royal Antwerp-1 puan