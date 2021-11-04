Antwerp Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Geride kalan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler, deplasmanda Antwerp'i yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 8'de Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da Mergim Berisha kaydetti.

Mesut Özil, Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkan Kanarya, oldukça kritik olan bir 3 puan alarak tur umutlarını sürdürdü.

2 KRİTİK HAFTA

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça daha çıkacak. Bu maçların ilkinde 25 Kasım 2021 Perşembe günü Olympiakos deplasmanına gidecek olan Kanarya, 9 Aralık 2021 Perşembe günü ise Kadıköy'de Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesi için grubu ilk 2 sırada bitirmesi gerekiyor. Ayrıca grupta 3. olan takım ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.