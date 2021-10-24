Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası Pelkas konuştu! "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;

"Uzun süredir oynamıyordum. Avrupa'da 110, ligde de 60 dakikalık bir sürem var. Gösterdiğim performanstan memnun değilim. Çok daha iyi yapacağımı biliyorum. Bana verilen fırsatları değerlendirmek için çok çalıştığımı söyleyebilirim.

Tüm takım arkadaşlarım 100'de 100'den daha fazlasını ortaya koyduk. Çok fazla fırsat kaçırdık, yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün savaştık, elimizden geleni ortaya koyduk ama şanssızdık. Bu durumu düzeltecek olan bizleriz ve düzelteceğiz."