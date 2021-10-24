Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası sarı lacivertli taraftarlardan yönetime tepki! İstifa...

Fenerbahçe 10. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a son anlarda gelen golle 2-1 mağlup oldu.

Mücadele sırasında yakalanan pozisyonları bir bir harcayan sarı lacivertli futbolcular taraftarların tepkisini toplarken, teknik direktör Vitor Pereira da oyuna geç mücahale ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu gol ve maçın 2-1'lik yenilgi ile bitmesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.