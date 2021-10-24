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Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası sarı lacivertli taraftarlardan yönetime tepki! İstifa...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u ağırladığı maçtan 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı. Maçta pek çok pozisyon bulan ancak bu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçeli futbolcular maçın son anlarında gelen gole engel olamayınca Ülker Stadyumu'nda moraller dibe vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:19
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası sarı lacivertli taraftarlardan yönetime tepki! İstifa...

Fenerbahçe 10. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'a son anlarda gelen golle 2-1 mağlup oldu.

Mücadele sırasında yakalanan pozisyonları bir bir harcayan sarı lacivertli futbolcular taraftarların tepkisini toplarken, teknik direktör Vitor Pereira da oyuna geç mücahale ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu gol ve maçın 2-1'lik yenilgi ile bitmesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

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