İlk 11’de 3 değişiklik

Vitor Pereira ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de görev yapan Filip Novak, Diego Rossi ve Miguel Crespo'nun yerine Antwerp karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Mergim Berisha'ya şans verdi. Dimitris Pelkas yedek soyundu.
Vitor Pereira ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de görev yapan Filip Novak, Diego Rossi ve Miguel Crespo'nun yerine Antwerp karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Mergim Berisha'ya şans verdi. Dimitris Pelkas yedek soyundu.