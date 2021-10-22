Kadroda 6 eksik

Kanarya'da tam 6 eksik vardı. Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz'in yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, kadroda yer almadı. Öte yandan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemedi.
Kanarya'da tam 6 eksik vardı. Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz'in yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, kadroda yer almadı. Öte yandan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemedi.