Haberler Fenerbahçe İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

Süper Lig heyecanı, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında ise Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Sivasspor ile Adana Demirspor 1-1 beraberlikle puanları paylaştı. Gecenin dikkat çeken müsabakasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a takıldı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:07 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

20- Ç. RİZESPOR: 4 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

19- KASIMPAŞA: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

18- GÖZTEPE: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

17- ANTALYASPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

16- GİRESUNSPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

15- KAYSERİSPOR: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

14- SİVASSPOR: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

13- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

12- GAZİANTEP FK: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

11- BAŞAKŞEHİR: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

10- ADANA DEMİRSPOR: 13 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

9 - ALTAY: 15 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

8- GALATASARAY: 17 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

7- KONYASPOR: 17 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

6- BEŞİKTAŞ: 17 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

5- KARAGÜMRÜK: 18 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

4- FENERBAHÇE: 19 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)

3- ALANYASPOR: 20 PUAN

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