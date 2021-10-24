İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 10. hafta)
Süper Lig heyecanı, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında ise Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Sivasspor ile Adana Demirspor 1-1 beraberlikle puanları paylaştı. Gecenin dikkat çeken müsabakasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a takıldı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:07Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 21:13