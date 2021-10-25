İstifa sesleri

Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmiş, Avrupa'da ise Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı. Yaşanılan puan kayıplarına rağmen sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy Ülker Stadyumu'na akın ederek takımlarının yanında oldu. Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribüne davet etti. Ayrıca, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterildi. Maç öncesi seremonide üç tribünde bayraklar açılarak görsel şölen oluşturuldu. Ancak işler hiç istenildiği gibi gitmedi. İlk yarıdaki kötü görüntü ikinci devre değişse de son anlarda yenilen gol taraftarları kahretti. Tribünlerden bitiş düdüğüyle büyük tepki gelirken, "Yönetim istifa" sesleri Kadıköy'de yankılandı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken, "Formayı çıkarın buradan gidin" sözleri söylendi.