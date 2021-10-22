FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

NEWCASTLE İDDİASI! Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Kulübün adı bu hamleden sonra birçok transfer haberiyle beraber anılıyor.

NTV Spor'un gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil.