FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmelemişti.
Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı. Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.
Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu gözlenirken, su şişelerini tekmeleyerek karardan memnun olmadığını net bir şekilde gösterdi.