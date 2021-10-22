Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Fenerbahçe'ye geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, şu ana kadar beklenen performansı sergileyemezken, yıldız ismin sarı-lacivertlilerdeki geleceği tartışılmaya başlandı. Son oynanan Antwerp maçında oyundan alınmasına tepki göstererek su şişelerini tekmeleyen Türk asıllı Alman oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 33 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig'e döneceği öne sürüldü. İşte o kulüp ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 17:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 17:09
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmelemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı. Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu gözlenirken, su şişelerini tekmeleyerek karardan memnun olmadığını net bir şekilde gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

NEWCASTLE İDDİASI!

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Kulübün adı bu hamleden sonra birçok transfer haberiyle beraber anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

NTV Spor'un gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bomba iddia! Mesut Özil Premier Lig'e mi dönüyor?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Özil, sarı lacivertli formayla 22 resmi maçta oynadı. Yıldız oyuncu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 33 yaşındaki Mesut Özil, 2013-2021 arası 8 sene Premier Lig'de Arsenal forması giymişti.

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