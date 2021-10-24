Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...
"GİDİP DEFANSI BOZUYORSUN"
Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Serdar bir müsait pozisyonu değerlendiremedi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyordu. Oyunun gidişatı belli, öndeki değişiklikler gösteriliyor. Gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki üçlünün dengesiyle oynandı.
"TEPKİLER HOCAYA YÖNELİR"
Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.