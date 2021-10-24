Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a uzatmalarda boyun eğdi ve maç 2-1'lik Akdeniz temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin yorumladı. Volkan, yaptığı açıklamada, "Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu?" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 22:36
Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Volkan Demirel'in sözleri...

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"GİDİP DEFANSI BOZUYORSUN"
Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Serdar bir müsait pozisyonu değerlendiremedi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyordu. Oyunun gidişatı belli, öndeki değişiklikler gösteriliyor. Gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki üçlünün dengesiyle oynandı.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"TEPKİLER HOCAYA YÖNELİR"
Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"VALENCIA ERKEN GİREBİLİRDİ"
70 dakika boyunca oyun üstünlüğü, geçişler, baskı doğru ama üretemeyen bir Fenerbahçe vardı. Valencia daha erken girebilirdi. Onunla birlikte topu daha çok tutan, set oyununa dönmeye çalışan bir Fenerbahçe oldu.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"MUHAMMED VARDI"
İlk haftalarda parlayan bir Muhammed var, çok da iyi oynadı çocuk, herkese hakkını vermemiz lazım. Böyle bir çocuk da var elinde, alternatif olmasa Novak'ı oraya al, Gustavo'yu oraya çek derim. Hem orta sahanın dengesi bozuluyor, hem Crespo giriyor... Koruduğunuz bölge tamamen bozuluyor.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"SAHASINDA HIZLI HÜCUMA KALKMAZ"
Fenerbahçe kendi sahasında kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaz. Ben zannetmiyorum ki antrenmanda hızlı hücum çalışıyordur bu takım. Fenerbahçe takımı kendi sahasında rakip bölgeye yerleşir, topun yönünü değiştirir, aralara dikine koşular yapılırsa o pozisyonları bulmaya çalışır.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"ANADOLU TAKIMI GİBİ YERLEŞMİŞ"
Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor.

Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"ROSSI FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU MU?"
Rossi ve Serdar için bir şey söylemek erken. Pelkas ile birlikte çalıştım, iyi Pelkas her zaman iş yapar. Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu? Birkaç pozisyon var, topları ezdi maçta. Aynı şekilde Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın fazla maç oynamamasından dolayı mazereti var. Rossi, en çok oynayan oyuncuların başında, bugünkü oyunu topu ezdi gibi geldi.

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