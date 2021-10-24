Volkan Demirel'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "Diego Rossi Fenerbahçe'nin oyuncusu mu?"

"ANADOLU TAKIMI GİBİ YERLEŞMİŞ" Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor.

"ROSSI FENERBAHÇE'NİN OYUNCUSU MU?"

Rossi ve Serdar için bir şey söylemek erken. Pelkas ile birlikte çalıştım, iyi Pelkas her zaman iş yapar. Rossi'yi izliyorum, bazı maçlarda skora katkısı da var ama tam Fenerbahçe futbolcusu mu, Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu mu? Birkaç pozisyon var, topları ezdi maçta. Aynı şekilde Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın fazla maç oynamamasından dolayı mazereti var. Rossi, en çok oynayan oyuncuların başında, bugünkü oyunu topu ezdi gibi geldi.