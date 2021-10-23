Fenerbahçe ocak transfer sezonu öncesi 2 bombayı patlattı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Ocak transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe için Paraguay basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kanarya, Paraguaylı kardeşler Ocar Romero ve Angel Romero'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
Ocak transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe için Paraguay basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kanarya, Paraguaylı kardeşler Ocar Romero ve Angel Romero'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
D10'da yer alan haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
Angel ve Oscar Romero kardeşler, San Lorenzo ile sözleşmelerini feshettikten sonra yeni bir kulübe katılmaya hazırlanıyor. Birkaç hafta öncesine kadar her ikisinin de geleceği nasıl şekillenecek bilinmiyordu. Her iki isim de spekülasyonların hedefindeydi.
Geçtiğimiz Cuma günü, kardeşlerin geleceği adına önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa kıtasında, kendi ülkesindeki en büyük kulüplerden biri olan Fenerbahçe'nin, iki isme de ilgi duyduğu ortaya çıktı. Ayrıca transferin ayrıntılarına dair önemli detaylar ortaya çıktı.
İKİSİ BİRDEN GELİYOR
Edinilen bilgilere göre Oscar ve Angel Romero kardeşler, beraber Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor. Öte yandan transferin yüzde 80 tamamlandığı ve ocak ayında atılacak imzaların beklendiği kaydedildi. Ocak 2022'de, kardeşler Türkiye'de oynayamaya başlayacak.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Angel Romero, kariyerindeki ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. Oscar, 2017-18 sezonunda Alaves'te oynamıştı.
OSCAR ROMERO KİMDİR?
4 Temmuz 1992'de Paraguay'da dünyaya gelen Oscar Romero, 1.76 boyunda ve orta sahanın göbeğinde forma giyiyor. Yıldız isim kariyerinde; Club Cerro Porteño U19, Racing Club, Shanghai Shenhua, Deportivo Alavés ve San Lorenzo'da oynadı. Oscar Romero bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol 3 asist kaydetti.
ANGEL ROMERO KİMDİR?
4 Temmuz 1992'de Paraguay'de dünyaya gelen Angel Romero, 1.76 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Yıldız isim kariyerine Club Cerro Porteno U19'da futbol hayatına başladı ve daha sonra Corinthians, San Lorenzo'da oynadı. Angel Romero, bu sezon toplamda 24 maçta oynadı ve 5 gol 4 asist üretti. Öte yandan yıldız isim Paraguay milli takımı ile 37 maça çıktı vce 9 gol üretti.