Fenerbahçe ocak transfer sezonu öncesi 2 bombayı patlattı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Ocak transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe için Paraguay basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kanarya , Paraguaylı kardeşler Ocar Romero ve Angel Romero 'ya imza attırmaya hazırlanıyor.

Angel ve Oscar Romero kardeşler, San Lorenzo ile sözleşmelerini feshettikten sonra yeni bir kulübe katılmaya hazırlanıyor. Birkaç hafta öncesine kadar her ikisinin de geleceği nasıl şekillenecek bilinmiyordu. Her iki isim de spekülasyonların hedefindeydi.