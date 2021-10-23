FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap! "Fenerbahçe neredeyse..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ve Antwerp maçlarından 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, oyun anlayışıyla eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası zirveyi bordo mavililere kaptırdı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç karşılaşma sonunda 2 puanda kaldı. Belçika ekibi Royal Antwerp gruptaki ilk puanını Fenerbahçe'den aldı. İlk maçında Frankfurt deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.