FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap! "Fenerbahçe neredeyse..."

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

"Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle.Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar. Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder."