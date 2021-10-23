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FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap! "Fenerbahçe neredeyse..."

Son dakika Fenerbahçe haberi... UEFA Avupa Ligi'nde Antwerp ile sahasında 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın maç sonu açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı. Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası "Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" derken, Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel bu sözlere sert tepki gösterdi. İşte Volkan Demirel'in Pereira'ya cevabı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ve Antwerp maçlarından 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, oyun anlayışıyla eleştirilerin hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

Sarı lacivertliler Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası zirveyi bordo mavililere kaptırdı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç karşılaşma sonunda 2 puanda kaldı. Belçika ekibi Royal Antwerp gruptaki ilk puanını Fenerbahçe'den aldı. İlk maçında Frankfurt deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, daha sonra Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

Royal Antwerp maçına favori olarak çıkan Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Valencia'nın golleriyle öne geçen sarı lacivertliler Belçika ekibinin golünü engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

"BİZ BU TURNUVAYI KAZANACAK DÜZEYDE DEĞİLİZ"
Vitor Pereira, Royal Antwerp maçından sonra Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklamalar yaptı. "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz." diyen Pereira'ya camiadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

VOLKAN DEMİREL'DEN YANIT GELDİ!

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ise beIN Sports yayınında yaptığı açıklamayla Vitor Pereira'nun bu sözlerine cevap verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya flaş cevap!

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

"Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle.Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar. Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder."

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