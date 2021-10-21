Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşinde takan Attila Szalai'nin son talibi İtalyan devi Juventus oldu. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 09:34
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu için son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte Calciomercato'da yer alan o haber...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

İddiaya göre savunma hattına takviye yapmak isteyen Juventus, gözünü Fenerbahçeli Attila Szalai'ye çevirdi. İtalyan temsilcisinin bu transferdeki rakipleri ise Atletico Madrid ve İngiliz devi Chelsea...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Atletico Madrid'in Szalai transferinde daha avantajlı konumda olduğu vurgulanırken Juventus'un genç yıldız için keseyi biraz daha açması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de iyi bir teklife hayır demeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Macaristan Milli Takımı'nda da başarıyla görev yapan Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana forma giydiği 35 karşılaşmada 3 golü bulunuyor. Szalai'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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