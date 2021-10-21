FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus kancası!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu için son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte Calciomercato'da yer alan o haber...