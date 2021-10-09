Yaşayan efsane

Fenerbahçe'de 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik performansıyla sezona hızlı giren Enner Valencia, milli takımda da tarih yazıyor... Tecrübeli futbolcu, Ekvador'un önceki akşam Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Monumental Stadyumu'nda 17 ve 19. dakikalarda fileleri sarsarken, Ekvador formasıyla 33 gole ulaştı ve milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi. Valencia'nın geride bıraktığı eski futbolcu Agustin Delgado'nun 31 golü bulunuyordu. Ekvador formasını 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu. Ekvador'un diğer golünü Estrada attı.