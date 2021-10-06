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Michael Frey Avrupa'yı sallıyor

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Michael Frey, bu sezona damga vurdu. Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e satılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Michael Frey Avrupa'yı sallıyor
Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Michael Frey, bu sezona damga vurdu. Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e satılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı. İsviçreli oyuncu, 13 golü bulunan Partizanlı Ricardo Gomes'in ardından Avrupa liglerinde en çok gol atan ikinci futbolcu oldu. Frey'i de 11 golle Basel forması Arthur Cabral takip ediyor.
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