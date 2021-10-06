Michael Frey Avrupa'yı sallıyor

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Michael Frey, bu sezona damga vurdu. Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e satılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertlilerdebeklentileri karşılayamayan MichaelFrey, bu sezona damga vurdu.Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'esatılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği10 lig maçında 12 kez rakip filelerihavalandırdı. İsviçreli oyuncu, 13 golübulunan Partizanlı Ricardo Gomes'in ardındanAvrupa liglerinde en çok golatan ikinci futbolcu oldu. Frey'i de11 golle Basel forması ArthurCabral takip ediyor.