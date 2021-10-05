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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-Jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Min-Jae Kim performansıyla adeta büyülüyor. Atilla Szalai ve Tisserand ile iyi bir uyum yakalayan Min-Jae Kim taraftarın gönlünde de taht kurdu. Güney Koreli futbolcunun merak edilen sözleşmesi ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. İşte Min-Jae Kim'nin sözleşme detayları ve ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 18:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 18:57
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'de son dönemlerde en çok konuşulan isim olan Min-jae Kim'nin sözleşme detayları belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN ŞART

Kim'in en büyük hayali futbol hayatını İspanya, İngiltere gibi ülkelerde sürdürmek. Bu yüzden sözleşmesine 9 milyon Euro satın alma opsiyonu isteyerek sözleşme şartı olarak koydurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

ÖZEL MADDE BULUNUYOR

Ama Başkan Ali Koç'un futbolcuyu tutmak için her türlü fedakarlığı yapmak istediği öğrenilirken sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

TEKLİF GELİRSE GELSİN GİDEMEYECEK

Ajansspor'un haberine göre; buna göre Kim, sezon sonuna kadar hangi takımdan teklif gelirse gelsin gidemeyecek ve bu özel serbest kalma bedeli maddesini kullanamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

KAFASININ KARIŞMASINI İSTEMİYOR

Başkan Ali Koç "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yap ben hayalini gerçekleştirmek için her türlü yanında olacağım" sözünü vererek futbolcunun transfer konusunda kafasının karışmasını istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

SEZON SONU TRANSFER OLURSA

Sezon sonuna kadar bu konu tamamen kapanmış durumda. Kim eğer sezon sonu transfer olmak isterse kulübe 9 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

YÜZDE 25 PAY

Ama Fenerbahçe sözleşmesinde özel bir madde de koydurdu. Eğer Kim Avrupa'dan bir takıma imza atarsa sonraki satıştan Fenerbahçe kulübü yüzde 25 oranında para kazanacak. Ama Kim şu an Fenerbahçe'de çok mutlu. Eğer istediği takımdan ve beklediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe'de kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

İŞTE MADDE MADDE SÖZLEŞMESİ

1- Yıllık 2 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme
2- 9 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi
3- 1 sene boyuncu takımda kalma garantisi
4- Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan yüzde 25 satıştan pay

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Min-jae Kim'in sözleşme detayları belli oldu

Öte yandan, sarı-lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Min-jae Kim, bu sezon 11 maçta sahaya çıktı ve 953 dakika süre aldı.

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