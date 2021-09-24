4 dakikada Berisha!

İlk 11'de başladığı Sivasspor ve Başakşehir maçlarında beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, dün oyuna girdikten kısa süre sonra skora katkı sağladı. Giresunspor'a karşı yedek soyunan 23 yaşındaki futbolcu, 60. dakikada Rossi'nin yerine oyuna girdi. 64'te Giresun savunmasının kaleciye gönderdiği kısa düşen pasta araya giren Alman oyuncu, uygun durumdaki Mesut Özil'e golü attırdı, Diego Rossi gibi Fenerbahçe formasıyla ilk asistini yaptı. Bu arada Berisha, 5 kez topla buluştuğu maçta pas hatası yapmadı.