Fenerbahçe - Giresunspor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Mücadele, sarı, lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın 1. golü Fenerbahçe adına 2. dakikada Diego Rossi'nin assitinde Ferdi Kadıoğlu'dan geldi. Sarı lacivertliler 2. golünü ise 64'te Mesut Özil ile buldu.

Giresunspor'un tek golü 85'te Doukadar'dan geldi.

GİRESUNSPOR PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Giresunspor, 40. dakikada Ibrahima Balde ile penaltı kullandı ancak değerlendiremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 13'e çıkardı 4. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 1 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe bir sonraki maçını Hatayspor ile deplasmanda oynayacak. Giresunspor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.



GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Öte yandan Fenerbahçe, Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış ve ardından Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler, 3. maçında kazandı.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.