‘Beraberlik iyi’

Frankfurt yardımcı hocası Michael Angerschmid, karşılaşma sonrası zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Angerschmid "Fenerbahçe güçlü bir takım. İki taraf da kazanabilirdi ancak bu durumda beraberlik de kötü bir sonuç gibi görünmüyor. İstanbul'da bizi zorlu bir atmosferin bekleyeceğini biliyoruz. O güne kadar diğer maçlarımızı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

OLİVER GLASNER CEZALIYDI

Frankfurt'un hocası Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı devre arasında oyuncularını sahaya geç çıkardığı için aldığı ceza sebebiyle kenarda yer alamadı. Yardımcısı Angerschmid sahadaydı.