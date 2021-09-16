Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Kanarya, 10'da Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Frankfurt bu gole 41'de Sam Lammers ile yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 90+2'de Berisha'nın attığı gol ise VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçını 30 Eylül'de Olympiakos ile Kadıköy'de oynayacak. Frankfurt ise aynı gün Antwerp'e konuk olacak.