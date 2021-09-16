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Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 41'de Sam Lammers'in golüne engel olamadı ve Almanya deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 00:04
Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Kanarya, 10'da Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Frankfurt bu gole 41'de Sam Lammers ile yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 90+2'de Berisha'nın attığı gol ise VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçını 30 Eylül'de Olympiakos ile Kadıköy'de oynayacak. Frankfurt ise aynı gün Antwerp'e konuk olacak.

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