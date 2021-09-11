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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Bustos için sürpriz çıkış! "Teklif gelmedi"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer hedefleri arasında yer aldığı ancak kulübü Independiente'nin gelen teklifi reddettiği iddia edilen Fabricio Bustos ile ilgili Arjantin kulübünün Genel Sekreteri Hector Maldonado konuştu. Maldonado yaptığı açıklamada, Bustos için Fenerbahçe'den resmi teklif gelmediğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:13
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Bustos için sürpriz çıkış! "Teklif gelmedi"

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği iddia edilen Fabricio Bustos ile ilgili Independiente'den flaş bir yanıt geldi.

Bustos hakkında konuşan Independiente Genel Sekreteri Hector Maldonado, Fenerbahçe'den kendilerine resmi teklif gelmediğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bustos ve menajeriyle sürekli iletişim halindeyim. Hiçbir zaman resmi teklif gelmedi. Herhangi bir ücret konuşulmadı. Gelmeyen bir teklifi değerlendiremeyiz. Problemlerden kurtulmak için sözleşmesini yenilemeliyiz, bu hususta bağlantıya geçtik. Bu sorunu halledeceğiz."

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